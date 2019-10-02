Самарская актриса Лукерья Ильяшенко попала в топ-100 самых сексуальных красавиц России

СЕГОДНЯ 14:58 2019-10-02T15:00:11+03:00

Лукерья Ильяшенко уже несколько лет подряд входит в число самых красивых женщин / Фото: www.maximonline.ru

Изменить размер текста: A A

Уроженка Самары вошла в топ-100 самых сексуальных женщин России. В рейтинг, который ежегодно составляет журнал MAXIM, попала 30-летняя актриса Лукерья Ильяшенко.

Сейчас артистка занимает 32 строчку списка, но у нее есть все шансы подняться выше — голосование все еще продолжается. Отметим, что Лукерья Ильяшенко входит в число самых сексуальных красоток уже на протяжении нескольких лет. В 2017 году она заняла 12 позицию в рейтинге, в 2018 году — 8 место.

Напомним, что самарчанка стала известна после выхода сериала «Сладкая жизнь». Уже скоро на большие экраны выйдет новая работа Лукерьи — фантастический блокбастер «Аванпост». В этом фильме Лукерья Ильяшенко исполнила главную роль.

ИСТОЧНИК KP.RU