"Сожалеет и раскаивается": маньяк с ножом из Тольятти выступил в суде с последним словом

СЕГОДНЯ 15:01 2019-10-02T15:06:35+03:00

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В Автозаводском районном суде Тольятти близится к завершению расследование дела "маньяка с ножом" Артема Семенова. Сегодня, в среду 2 октября, молодой человек выступил с последним словом.

- Он сказал, что сожалеет о том, что сделал и раскаивается в содеянном, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в прокуратуре Автозаводского района.

Напомним, гособвинение запросило Семенову наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Сам он вину свою признал и выразил готовности понести за преступления, которых насчитывается шесть, ответственность. Приговор будет оглашен в начале следующей неделе.

По версии следствия, Артем Семенов причастен в нападению на 6 женщин. По данным правоохранителей, первое преступление он совершил в феврале 2015 года, второе и третье — 29 и 30 ноября, а три следующих — 1 декабря 2018 года. Действовал молодой человек всегда по одной схеме: будучи пьяным, вечером выходил на улицу, и случайным образом выбирал себе жертву. В первых четырех случаях он использовал нож. Он наносил женщинам удары, а потом убегал.

Видео "Патруль Тольятти"

Последнее слово Артёма Семёнова в суде 02.10.19.

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ИСТОЧНИК KP.RU