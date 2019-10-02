2019-10-02T15:21:03+03:00
Общество

В Самаре на перекрестке Ставропольская - Ново-Вокзальная сделают правый поворот для трамваев

На разработку проекта ТТУ планирует потратить почти 5 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Поворот сделают для трамваев, которые едут со стороны проспекта КироваПоворот сделают для трамваев, которые едут со стороны проспекта КироваФото: Яндекс.Карты
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В Самаре построят еще один поворот для трамваев. Его сделают на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Ставропольской. Сейчас МП «Трамвайно-троллейбусное управление» ищет подрядчика, который разработает проектную документацию.

- Проект нужно разработать для строительства правого поворота при движении с улицы Ставропольской от проспекта Кирова в сторону улицы XXII Партсъезда, - говорится в документах на сайте госзакупок.

Имя подрядчика станет известно 22 октября. Он должен будет сделать проект до 31 марта 2020 года. На эти цели ТТУ готово потратить 4,7 млн рублей из собственных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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