Света нет, все завалено мусором: в Тольятти спасатели нашли в захламленной квартире истощенного пенсионера

СЕГОДНЯ 15:46 2019-10-02T15:46:22+03:00

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В минувший вторник, 1 октября, спасателям Тольятти пришлось отрабатывать необычный вызов. Их помощь потребовалась пенсионеру, который буквально погряз в горах хлама и мусора в своей квартире. Мужчина был настолько истощен, что даже не мог сам передвигаться по своему жилищу.

- Нас часто спрашивают: «Какие самые тяжелые вызовы?». Это один из них. Старики и дети - самые беззащитные... Вот после такого даже нас долго не отпускает, - написал на своей странице в фейсбуке глава Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев, опубликовав видео спасения мужчины.

На кадрах видно, что пенсионер лежит среди завалов мебели, тряпок и различных отходов, которые он сам, вероятно, долгое время собирал в своей квартире. Света в жилище нет, поэтому спасатели вооружились фонариками. Они немного расчистили комнату от мусора и переложили мужчину на носилки. После этого тольяттинца предали медикам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="224" height="400" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/735439" frameborder="0"></iframe> В Тольятти спасатели эвакуировали из захламленной квартиры истощенного мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU