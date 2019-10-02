Стоял у истоков создания «Союза»: в Самаре открыли памятник легендарному конструктору Дмитрию Козлову

СЕГОДНЯ 16:00 2019-10-02T16:03:58+03:00

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В среду, 2 октября, в Самаре прошло «космическое» событие — торжественное открытие памятника легендарному конструктору Дмитрию Козлову. Он разместился на площади возле музейно-выставочного комплекса «Самара Космическая».

- Открытие памятника приурочено к 100-летию со дня рождения Дмитрия Козлова. В мероприятии приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, дети конструктора и летчик-космонавт Олег Кононенко, - сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.

На торжественное открытие памятника пришли сотни горожанФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Напомним, что Дмитрий Козлов был конструктором ракетно-космической техники. Именно он стоял у истоков создания ракеты-носителя «Союз» и других космических аппаратов. Памятник легендарному ученому изготовил скульптор Карен Саркисов. Общая высота бронзовой фигуры и постамента составляет 5 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU