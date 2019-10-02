2019-10-02T16:03:58+03:00
Общество

Стоял у истоков создания «Союза»: в Самаре открыли памятник легендарному конструктору Дмитрию Козлову

Бронзовую фигуру установили возле музея-ракеты
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Памятник изготовил скульптор Карен СаркисовПамятник изготовил скульптор Карен СаркисовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В среду, 2 октября, в Самаре прошло «космическое» событие — торжественное открытие памятника легендарному конструктору Дмитрию Козлову. Он разместился на площади возле музейно-выставочного комплекса «Самара Космическая».

- Открытие памятника приурочено к 100-летию со дня рождения Дмитрия Козлова. В мероприятии приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, дети конструктора и летчик-космонавт Олег Кононенко, - сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.

На торжественное открытие памятника пришли сотни горожан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На торжественное открытие памятника пришли сотни горожанФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Напомним, что Дмитрий Козлов был конструктором ракетно-космической техники. Именно он стоял у истоков создания ракеты-носителя «Союз» и других космических аппаратов. Памятник легендарному ученому изготовил скульптор Карен Саркисов. Общая высота бронзовой фигуры и постамента составляет 5 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Света нет, все завалено мусором: в Тольятти спасатели нашли в захламленной квартире истощенного пенсионера
В Самаре на перекрестке Ставропольская - Ново-Вокзальная сделают правый поворот для трамваев
"Сожалеет и раскаивается": маньяк с ножом из Тольятти выступил в суде с последним словом
Самарская актриса Лукерья Ильяшенко попала в топ-100 самых сексуальных красавиц России
Самарцам пообещали зуб нильского крокодила за имя для кайманчика
МегаФон будет привлекать молодежь с помощью игр от Blizzard
Многодетному сержанту из Самарской области дали 13,3 млн рублей на жилье
Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков номинирован на премию «Джентльмен года»
В Самаре реконструируют трамвайный поворот на пересечении улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной
Власти Сызрани незаконно заключили соглашение с теплоснабжающей компанией
В Самарской области задержали иностранцев, которые незаконно перешли границу РФ