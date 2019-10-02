2019-10-02T17:03:12+03:00
Происшествия

Из провалов идет пар: в Самаре часть детской площадки на улице Дачной ушла под землю

Из-за аварии на теплосетях во дворе образовалось шесть «кратеров»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Кусок асфальта вместе с частью детской площадки ушли под землю / Фото: @ostashkoviКусок асфальта вместе с частью детской площадки ушли под землю / Фото: @ostashkoviФото: Twitter.com
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В среду, 2 октября, на улице Дачной в Самаре произошло ЧП. Там во дворе одного из домов в 6 местах образовались провалы, причем все они — на территории детской площадки.

- В домах нет ни отопления, ни горячей воды. Из провалов во дворе парит, - пожаловались в твиттере местные жители, предоставив фотографии с опасными «кратерами».

Как сообщили представители Предприятия тепловых сетей, данный провал — результат аварии на трубах. В районе дома № 9 по улице Дачной было выявлено повреждение на сетях. Детскую площадку уже огородили сигнальными лентами. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ПТС. Вернуть горячую воду и тепло в дома самарцев они обещают до конца дня. В ПТС отмечают, что нередко такие ЧП происходят из-за того, что детские площадки и гаражи размещают в охранной зоне тепловых сетей. Эти самовольные постройки могут в случае ЧП на сетях грозить жизни и здоровью их владельцев.

Во дворе образовались шесть провалов Фото: Twitter.com

Во дворе образовались шесть проваловФото: Twitter.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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