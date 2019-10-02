Теперь будет, чем заняться перед матчем: около Самара Арены открыли инклюзивную детскую площадку

СЕГОДНЯ 16:39 2019-10-02T16:39:22+03:00

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В Самаре открыли детскую инклюзивную площадку на "Последней миле" около "Самара Арены". Она состоит из различных спортивных и игровых зон, а также футбольного поля. Играть и заниматься спортом здесь могут все дети, независимо от состояния их здоровья. В парке установили оборудование, которое приспособлено даже для ребят на колясках.

- Эта территория в то время, пока будет определена концепция, должна жить и развиваться. Поэтому здесь появились новые спортивные объекты, и эта инклюзивная площадка, которая открывается на радость всем жителям. И я уверен, что эта территория, набирая популярность, будет привлекать жителей со всего города и, может быть, не только Самары. За такими площадками будущее, - отметил накануне открытия губернатор Дмитрий Азаров.

Жители города новую площадку оценили. На церемонии открытия показательную разминку провели дети секции для детей с ментальными нарушениями. Мама одного мальчика Матвея Бруяка - страстного болельщика "Крыльев" порадовалась, что теперь они смогут проводить здесь время перед играми команды - мальчик настолько любит футбол, что рвется приехать на стадион как можно раньше.

Заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов в свою очередь сообщил, что территория вокруг "Самара Арены" будет еще больше развиваться. Здесь появится крытый футбольный манеж и дворец пляжных видов спорта. Есть предложения и по созданию велотрека.

ИСТОЧНИК KP.RU