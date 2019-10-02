Ищите объезд: в Самаре на три дня закроют проезд по улице Чапаевской

СЕГОДНЯ 16:40 2019-10-02T16:40:15+03:00

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В четверг, 3 октября, в Самаре перекроют движение транспорта в районе площади имени В.В. Куйбышева. Ограничения введут из-за проведения Волжского инвестиционного саммита, который продлится три дня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

- С 9:00 до 19:00 3, 4 и 5 октября будет закрыт проезд по улице Чапаевской на участке от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской. Также на этом отрезке с 20:00 2 октября до 19:00 5 октября будут запрещены остановка и стоянка транспорта, - отметили в городской администрации.

Изменения затронут и схемы движения общественного транспорта. С 9:00 до 19:00 3-5 октября автобусы № 24, 92 и 297 будут курсировать в объезд. Самарцев просят быть внимательнее и заранее планировать маршруты своего следования.

ИСТОЧНИК KP.RU