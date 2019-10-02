2019-10-02T16:53:15+03:00
Общество

Тепло возвращается: в конце недели воздух в Самарской области прогреется до 22 градусов

Дожди и холода дадут самарцам небольшую передышку
Анастасия ФИЛАТОВА
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Погода решила побаловать самарцев теплыми денькамиПогода решила побаловать самарцев теплыми денькамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Холодная и дождливая погода решили дать жителям Самарской области небольшую передышку. Конец этой рабочей недели обещает быть теплым и сухим.

- До конца рабочей недели в регионе установится теплая без осадков погода с температурой воздуха в дневные часы превышающей отметку в 15 ºС, - сообщили в Приволжском УГМС.

Так, в четверг, 3 октября, в Самарской области будет дуть южный ветер со скоростью 7-12 м/с. Воздух прогреется до 15...20 °C. В пятницу, 4 октября, ветер немного утихнет, а вот температура воздуха наоборот поднимется и составит 17...22 °C. В субботу, 5 октября, по-прежнему будет дуть южный ветер. Его скорость составит 6-11 м/с. Температура также будет держаться в пределах 17...22 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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