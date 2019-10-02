В выходные на площади Куйбышева в Самаре приготовят самую длинную шаурму в Поволжье
Гастрономический фестиваль восточной кухни "Ярмарка вкусов - Чайхона 2019" пройдет в Самаре 3-5 октября. В качестве площадки была выбрана площадь Куйбышева. Каждый день фестиваля ярмарка начнет работу с 21 часов дня и закроется в семь вечера.
На фестивале самарцы смогут поближе познакомиться с блюдами мусульманской кухни и нацональными традициями проживающих на территории Самарской области народов, исповедующих ислам
Интересная и насыщенная программа ждет гостей «Чайхоны» в выходные. Так, например, в субботу здесь пройдет «Битва пловов». А на главной аллеи площади Куйбышева кулинары приготовят самую длинную шаурму Поволжья
Кроме того, самарцев ждут познавательные кулинарные мастер-классы и дегустации чая с элементами настоящей чайной церемонии, конкурсы по изготовлению национальной игрушки, росписи посуды и даже повязыванию платка.
На сцене выступят артисты национальных коллективов и настоящий факир. А 5 октября гостей ждет гала-концерт «Арабская ночь». Завершит фестиваль Шоу этнических барабанов.
ИСТОЧНИК KP.RU