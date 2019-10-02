2019-10-02T18:58:37+03:00
Общество

«Строительство убьет природный комплекс»: экоактивисты создали петицию в защиту Самарской луки

Поводом для тревоги послужило выделение денег на межевание территории
Ольга НОВИКОВА
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Фото https://www.change.orgФото https://www.change.org
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В Самарской области разгорается новый виток конфликта вокруг нацпарка Самарская лука. Экоактивисты создали на change.org петицию с обращением к Президенту РФ с просьбой защитить от застройки территорию национального парка. Поводом для беспокойства послужило выделение денег на проведение работ по межеванию территории Жигулевска и нескольких входящих в его состав населенных пунктов – это Ширяево, Бахилова Поляна, Зольное, Богатырь и Солнечная Поляна . Предполагается, что после проведения межевания эти участки земли могут вывести из состава нацпарка, что даст возможность развернуть здесь масштабное строительство. Такие планы – например, устроить на территории элитный горнолыжный курорт – в области обсуждались не раз.

- Любое масштабное строительство в Самарской Луке недопустимо! – заявил авторы петиции - Ради превращения этого уникального природного заповедника в место развлечения для элиты будет убит уникальный природный комплекс.

В то же время власти уверяют, что межевание и последующий вывод территории Жигулевска и пяти сел из состава нацпарка затеяны для того, чтобы их жителям было проще оформлять уже построенные и еще строящиеся дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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