Получат премии: самарских учителей наградили за разработку пособий по истории родного края

СЕГОДНЯ 20:01 2019-10-02T20:11:42+03:00

А еще семь педагогов получили звание «Заслуженных учителей» региона

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2 октября, в преддверии Дня учителя, самарским педагогам вручили заслуженные награды. Торжество прошло в МТЛ «Арена».

Звание "Заслуженный учитель Самарской области" получили семеро педагогов Среди них - учитель музыки из Суходола Ольга Галныкина, Елена Гаранина из Сызрани и др. Все они будут получать ежемесячную премию к зарплате.

Получили награды и другие педагоги. Так, несколько учителей получили благодарности за разработку пособий по истории Самарского края, еще несколько - почетный знак за заслуги в наставничестве и за успешную реализацию воспитательных проектов. В общей сложности награды получили 60 человек.

Всего в школах области сейчас работает более 20 тысяч педагогов, которые делятся знаниями с 300 тысячами школьников

ИСТОЧНИК KP.RU