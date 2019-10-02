Получат премии: самарских учителей наградили за разработку пособий по истории родного края
2 октября, в преддверии Дня учителя, самарским педагогам вручили заслуженные награды. Торжество прошло в МТЛ «Арена».
Звание "Заслуженный учитель Самарской области" получили семеро педагогов Среди них - учитель музыки из Суходола Ольга Галныкина, Елена Гаранина из Сызрани и др. Все они будут получать ежемесячную премию к зарплате.
Получили награды и другие педагоги. Так, несколько учителей получили благодарности за разработку пособий по истории Самарского края, еще несколько - почетный знак за заслуги в наставничестве и за успешную реализацию воспитательных проектов. В общей сложности награды получили 60 человек.
Всего в школах области сейчас работает более 20 тысяч педагогов, которые делятся знаниями с 300 тысячами школьников
ИСТОЧНИК KP.RU