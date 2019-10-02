Арестованная самарская чиновница лишилась квартиры в Ялте за 12 млн рублей

СЕГОДНЯ 21:02 2019-10-02T21:02:24+03:00

По версии следствия чиновница приняла некачественные работы по берегоукреплению в Рождествено Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывшая глава областного УКС Светлана Моравская не сумела оспорить арест своего имущества через суд

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Бывшая руководитель Управления капитального строительства Самарской области Светлана Моравская проиграла апелляцию. Она пыталась оспорить решение суда об аресте квартиры свей матери в Ялте. Стоимость квартиры оценивается ни много, ни мало - в 12 миллионов рублей.

- Квартира куплена на деньги, полученные законным путем, - настаивала защита экс-чиновницы. Однако суд отказался менять решение об аресте недвижимости.

Светлана Моравская находится в СИЗО по делу о берегоукреплении в с.Рождествено – ей вменяют в вину то, что она приняла и оплатила некачественные работы. В конце 2018 года экс-чиновницу задержали правоохранители

ИСТОЧНИК KP.RU