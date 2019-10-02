Придется поработать за двоих: в Самаре стало меньше трудоспособного населения

СЕГОДНЯ 21:59 2019-10-02T21:59:08+03:00

А средний возраст жителей Самарской области за 10 лет немного подрос, теперь он составляет 41 год

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Самарастат опубликовал данные об изменении численности населения региона. По данным ведомства, с момента переписи населения 2010 года количество жителей региона сократилось – нас стало меньше на 32,5 тысячи человек. В начале 2019 года в Самарской области проживали 3,18 млн человек. При это количество женщин снижалось быстрее, чем численность мужчин – есл представительниц прекрасного пола стало меньше на 17,1 тыс., то сильная половина человечества в регионе сократилась на 15,4 тысяч. А вот средний возраст населения региона, наоборот, вырос - с 40 лет до 41.

- Численность трудоспособного населения за 10 лет уменьшилась на 230,4 тысячи человек. В результате коэффициент общей демографической нагрузки повысился с 625 до 821 человека, - сообщает Самарастат.

Изменилось соотношение городского и сельского населения в регионе: удельный вес городских жителей снизился на 0,4% и составил в 2019 г. 79,8%, а доля сельского населения достигла значения 20,2%.

Следующая перепись населения в Самарской области пройдет в октябре 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU