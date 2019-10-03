Александр Васильев проведет в Самаре фестиваль моды

СЕГОДНЯ 08:59 2019-10-03T09:01:53+03:00

Фестиваль моды пройдет в Самаре с 9 по 13 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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На следующей неделе в Самаре пройдет 19-й фестиваль моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева». В этом году его темой стали мода и театр. Продлится мероприятие с 9 по 13 октября. В рамках этого фестиваля молодые дизайнеры представят свои коллекции и поборются за денежный приз.

В четверг, 10 сентября, в архитектурном институте Самарского политеха состоится полуфинал фестиваля, на котором пройдет показ коллекций и их обсуждение. В этот день жюри объявит финалистов.

В пятницу, 11 октября, в Самарском академическом театре оперы и балета состоится финальное шоу-дефиле лучших конкурсных коллекций российских и китайских дизайнеров; показ сезонных коллекций профессиональных брендов; внеконкурсные показы театральных костюмов; церемония награждения победителей; выставка модной графики и фотографии; конкурс на самого модного гостя. Хедлайнером вечера станет дизайнер Саша Фролова.

В субботу, 12 октября, в Самарском политехе жюри и эксперты фестиваля выступят со своими лекциями.

ИСТОЧНИК KP.RU