2019-10-03T09:21:13+03:00
Происшествия

Водитель исчез: в Тольятти иномарка снесла ограждение и опрокинулась

Сейчас полицейские разыскивают автомобилиста и очевидцев аварии
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Максим Гаврилов / Происшествия ТольяттиФото: Максим Гаврилов / Происшествия ТольяттиФото: vk.com
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Утром в четверг, 3 октября, на улице Дзержинского в Тольятти произошло необычное ДТП, после которого машина в весьма потрепанном виде осталась на месте, а водитель куда-то исчез.

- Около 4:30 в районе дома № 19а на улице Дзержинского автомобиль Chevrolet Lacetti наехал на ограждение, а потом опрокинулся. Обстоятельства ДТП и данные водителя пока не известны, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

Куда так торопился водитель и куда он исчез - пока не ясно Фото: vk.com

Куда так торопился водитель и куда он исчез - пока не ясноФото: vk.com

По словам очевидцев, когда полицейские прибыли на место аварии, автомобилиста в машине не было. Кто-то предполагает, что он самостоятельно пошел в ближайшую больницу, кто-то уверен, что он был пьян, поэтому и скрылся. Сейчас стражи порядка устанавливают все детали аварии и разыскивают водителя. Всех, кто что-либо знает о личности автомобилиста или стал свидетелем ДТП, просят обращаться по телефону: 8 (8482) 93-60-51.

ИСТОЧНИК KP.RU

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