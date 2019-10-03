В Самарской области на борьбу с браконьерами выпустят дроны

СЕГОДНЯ 09:39 2019-10-03T09:41:34+03:00

Департамент охоты будет следить за браконьерами с помощью дронов

Беспилотники будут следить за обстановкой в охотничьих угодьях круглые сутки

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Департамент охоты и рыболовства Самарской области взял на вооружение новую технику. Теперь в поимке браконьеров им будут помогать квадрокоптеры.

- Новое оборудование позволит выявлять нарушения и преступления в области охоты. Оно сможет осуществлять надзор с воздуха как в дневное, так и в ночное время, а также вести тепловизионную съемку на протяжении всего года, - отмечают в пресс-службе ведомства.

Управлять дронами будут инспекторы департамента охоты. Они прошли специальное обучение в Центре гражданских беспилотный летательных аппаратов Самарского университета.

ИСТОЧНИК KP.RU