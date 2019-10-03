2019-10-03T09:41:34+03:00
Общество

В Самарской области на борьбу с браконьерами выпустят дроны

Беспилотники будут следить за обстановкой в охотничьих угодьях круглые сутки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Департамент охоты будет следить за браконьерами с помощью дроновДепартамент охоты будет следить за браконьерами с помощью дронов
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Департамент охоты и рыболовства Самарской области взял на вооружение новую технику. Теперь в поимке браконьеров им будут помогать квадрокоптеры.

- Новое оборудование позволит выявлять нарушения и преступления в области охоты. Оно сможет осуществлять надзор с воздуха как в дневное, так и в ночное время, а также вести тепловизионную съемку на протяжении всего года, - отмечают в пресс-службе ведомства.

Управлять дронами будут инспекторы департамента охоты. Они прошли специальное обучение в Центре гражданских беспилотный летательных аппаратов Самарского университета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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