2019-10-03T10:12:42+03:00
Общество

«АКОМ» включен в Акселерационную программу для «Национальных чемпионов»

В рамках программы предусмотрено проведение образовательных курсов по повышению компетенций участников
Поделиться:
Изменить размер текста:

С сентября 2019 года Высшая школа экономики по соглашению с Минэкономразвития РФ и Российской венчурной компанией (РВК) начала реализацию экспортной акселерационной программы для 15 компаний, вошедших в проект «Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров» («Национальные чемпионы»), нацеленного на оказание сфокусированной поддержки компаниям различных отраслей, имеющих существенный потенциал завоевания зарубежных рынков. В число участников программы входит и компания АО «АКОМ» - российский лидер по производству и реализации аккумуляторных батарей.

В рамках программы предусмотрено проведение образовательных курсов по повышению компетенций участников в вопросах развития экспорта, проектного управления, стратегического менеджмента, маркетинга, производственных систем и понимании актуальных технологических трендов. Образовательные курсы включают лекции авторитетных преподавателей, мастер-классы менторов и выступления руководителей рабочих групп и экспертов Национальной технологической инициативы (НТИ).

Одновременно с прохождением образовательных курсов участники проделают самостоятельную работу над стратегией глобального развития компании, обсуждение которой с экспертами проекта завершит участие в образовательной программе. Эта работа будет проходить в тесном и постоянном взаимодействии с персональными тьюторами.

На протяжении всего срока реализации программы тьюторы будут помогать компаниям в разработке итогового документа — стратегия глобально-ориентированных технологических проектов компаний. В частности, им будет оказано содействие в подготовке документов для присвоения этим проектам статуса «проект НТИ» с целью возможного получения финансовой поддержки в размере до 500 млн. руб.

На сентябрьской онлайн-сессии Акселерационной программы руководитель отдела разработки проектов развития и взаимодействия с госструктурами ГК «АКОМ» А.И. Петрова представила презентацию компании и перспективного проекта, который будет дорабатываться в процессе обучения - «Организация производства промышленных свинцовых аккумуляторных батарей в рамках стратегии развития АКОМ до 2021 г.».

Презентация «АКОМ» и перспективного проекта НТИ была представлена на платформе РВК и транслировалась на всю территорию РФ (участники Акселерационной программы из разных регионов РФ: Крым, Пермь, Красноярск, Самара и др).

Обучение в рамках Акселерационной программы продлится до конца февраля 2020 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре решили не закрывать детскую молочную кухню на Ново-Садовой
Обещала не устраивать проверку: в Тольятти сотрудницу Роспоторебнадзора будут судить за взятку от ИП
В Самарской области сельская молодежь посоревнуется в шахматах
Кулинарные мастер-классы и новая жизнь старых джинсов: МЕГА зовет самарцев на экомарафон
В Самарской области у предпринимательницы нашли яйца без документов и уничтожили их
Аккумулятор мирового качества «АКОМ+EFB» представят на канале НТВ!
Самарец продал пенсионерке ваттметр и через несколько дней ограбил ее
В Самаре установили памятник речнику и почетному гражданину Владимиру Пермякову
В Самарской области на борьбу с браконьерами выпустят дроны
Водитель исчез: в Тольятти иномарка снесла ограждение и опрокинулась
Александр Васильев проведет в Самаре фестиваль моды
Пьяный житель Самарской области обокрал магазин и "замёл" следы поджогом
Дороги Самары из-за тумана сковали серьезные пробки
Полтысячи молодых людей из Самары захотели стать «Студентами года 2019»
Придется поработать за двоих: в Самаре стало меньше трудоспособного населения
Арестованная самарская чиновница лишилась квартиры в Ялте за 12 млн рублей
Ни пройти, ни проехать! Строители Фрунзенского моста разрушили единственную дорогу к причалу