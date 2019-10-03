Самарец продал пенсионерке ваттметр и через несколько дней ограбил ее

СЕГОДНЯ 10:17 2019-10-03T10:17:03+03:00

Мужчина может быть причастен и к другим аналогичным преступлениям Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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На днях в полицию Самары обратилась 75-летняя женщина. Она рассказала, что к ней в квартиру на улице Чапаевской зашел мужчина и открыто похитил у нее 20 тысяч рублей.

- Было установлено, что преступник несколькими днями ранее приходил к пенсионерке, чтобы продать ей прибор для измерения расхода электроэнергии. Полицейские выяснили, где он находится, и задержали его, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Злоумышленником оказался ранее судимый 33-летний местный житель. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

Полицейские просят всех, кто мог пострадать от рук этого преступника, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 373-76-40 (Дежурная часть УМВД по Самаре), 8 (846) 332-02-02, (Дежурная часть отдела полиции № 5) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU