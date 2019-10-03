Аккумулятор мирового качества «АКОМ+EFB» представят на канале НТВ!

СЕГОДНЯ 10:30 2019-10-03T10:30:07+03:00

Инновационная аккумуляторная батарея «АКОМ+EFB» с 12 октября и до конца 2019 года будет представлена на федеральном телеканале НТВ в программах «Главная дорога» и «Первая передача»

Изменить размер текста: A A

Компания «АКОМ» - неизменный лидер среди российских производителей аккумуляторных батарей – первым вывел на рынок отечественную батарею, произведенную по технологии EFB. Это уникальный продукт, соответствующий мировым стандартам качества.

Аккумулятор «АКОМ+EFB» был неоднократно отмечен в профессиональной сфере: «Автокомпонент года-2017» в номинации «Инновационный продукт России», победа во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России - 2017» и «100 лучших товаров России - 2018»,успешное тестирование технических характеристик АКБ в экстремальных условиях ледяной Арктики и горных дорог Северного Кавказа. Но самое главное - уникальная технология «+EFB» от компании «АКОМ» смогла заслужить доверие и востребованность тысяч автомобилистов, о чем свидетельствуют благодарные отзывы покупателей и популярность батарей «АКОМ+EFB» во всех регионах России и странах СНГ.

Инновационная аккумуляторная батарея «АКОМ+EFB» с 12 октября и до конца 2019 года будет представлена на федеральном телеканале НТВ. Информационной площадкой для ведущего российского бренда аккумуляторных батарей станут самые популярные по зрительским рейтингам программы «Главная дорога» и «Первая передача».

Участие «АКОМ+EFB» в федеральном эфире даст возможность широкой аудитории ближе познакомиться с отечественным производителем, отлично зарекомендовавшим себя на рынке автопроизводителей, и выпускающим инновационную высокотехнологичную продукцию.

Оцените мировое качество российского АКБ «АКОМ+EFB» каждые выходные в 11.20 по самарскому времени на канале НТВ!