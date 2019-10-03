2019-10-03T10:35:35+03:00
Общество

В Самарской области у предпринимательницы нашли яйца без документов и уничтожили их

Женщина торговала подозрительной продукцией в поселке Смышляевка
Анастасия ФИЛАТОВА
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Специалисты Россельхознадзора забраковали более 1000 куриных яицСпециалисты Россельхознадзора забраковали более 1000 куриных яицФото: Архив "КП"
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Инспекторы Россельхознадзора вновь нашли на территории Самарской области подозрительную продукцию. Так, в поселке Смышляевка на прилавках оказались колбасы и куриные яйца без документов.

- Специалисты провели проверку в отношении индивидуальной предпринимательницы. На прилавке в ее торговой точке были найдены 15 кг колбасы и 1020 куриных яиц без ветеринарно-сопроводительных документов, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

Всю эту продукцию было решено ликвидировать. Яйца и колбасу уничтожили прямо в присутствии владельца. По факту произошедшего было возбуждено административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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