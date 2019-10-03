2019-10-03T11:23:24+03:00
Общество

Кулинарные мастер-классы и новая жизнь старых джинсов: МЕГА зовет самарцев на экомарафон

Для горожан приготовили массу интересных активностей
Ольга НОВИКОВА
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В ТЦ МЕГА с 19 сентября запустили Экомарафон – к нему могут присоединиться все желающие и принять участие в «зеленых» мастер-классах, лекциях и поездках.

- Записывайся в МЕГА-волонтеры и принимай участие в поездках, предлагай свое доброе дело и делай его вместе с нами, проявляй заботу о людях и планете, предлагая в дар необходимые вещи тем, кто в них нуждается, - приглашают организаторы марафона.

Активности предлагаются на любой вкус. Те, кто хочет позаботиться о людях, могут принять участие в поездке в школу-интернат №17 3 октября с 11.00 до 13.00. Тех, кто неравнодушен к проблемам бездомных животных, приглашают 12 октября в приют «Хати».

5 октября в МЕГЕ пройдут мастер-классы по ручной росписи одежды и по приготовлению домашней пастилы из яблок и слив «Ароматы вашего сада в вашей тарелке» 12 октября – кулинарный мастер-класс по приготовлению тыквенного супа.

Интересные Эко-встречи будут проходить 12 октября на фуд-корте. Самарцев ждут лекция врача-аллерголога «Взаимодействие человека и окружающей среды! Как выжить!?», лекция эколога «Как стать зеленым: нестандартные решения, доступные каждому», встреча–интервью с лидерами волонтерского движения и благотворительной деятельности в Самаре, а также познавательный экскурс в историю добровольчества в Самаре». А еще горожан научат, как превратить старые джинсы или майку в обновленную вещь.

19 октября марафон продолжится встречей экоактивистов и МЕГА-волонтеров, дресс- и аромакроссингом «Меняйся», лекцией о здоровом образе жизни, парфюмерии и антитрендах в современной моде. Также 19 октября можно приняьт участие в кулинарном мастер-классе «Еда без глютена».

Вход на все мероприятия свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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