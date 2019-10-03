2019-10-03T10:54:19+03:00
Общество

В Самарской области сельская молодежь посоревнуется в шахматах

Турнир по интеллектуальному виду спорта продлится до 10 октября
Илона МАЙСКАЯ
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Всероссийские соревнования по шахматам проходят в Самарской области в 17-й разВсероссийские соревнования по шахматам проходят в Самарской области в 17-й разФото: Архив "КП"
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В Самарской области стартовали Всероссийские лично-командные соревнования по шахматам среди учащихся, проживающих в сельской местности. Они проводятся уже в 17 раз.

- Хочу поблагодарить организаторов мероприятия – министерство спорта России, Российскую шахматную федерацию и Федерацию шахмат Самарской области. Отмечу, что эти соревнования вызывают повышенный интерес не только у тренеров и самих ребят, но и у их родителей. Уверен, что развитие детского шахматного спорта позволит значительно поднять интеллектуальный потенциал страны и заложить надежную основу для развития во многих сферах жизни, - заявил президент шахматной федерации ПФО, депутат Госдумы РФ Евгений Серпер.

Соревнования будут проходить раздельно среди юношей и девушек по швейцарской системе, то есть в 9 туров, с командным зачетом. В мероприятии примут участие сборные команды по пять человек. В них войдут молодые люди в возрасте 16-ти лет и моложе. Проводится турнир в санатории «Циолковский». Он продлится до 10 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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