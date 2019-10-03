2019-10-03T11:51:06+03:00
Происшествия

Житель Самары сжег квартиру с машиной и убил себя

Тело мужчины нашли рядом со сгоревшим автомобилем
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сейчас в обстоятельствах гибели самарца разбираются правоохранителиСейчас в обстоятельствах гибели самарца разбираются правоохранителиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре правоохранители выясняют обстоятельства гибели 62-летнего жителя микрорайона Волгарь. Его тело нашли 26 сентября рядом со сгоревшим автомобилем неподалеку от озера Купалка.

История началась с того, что утром 26 сентября в квартире дома мужчины на улице Виталия Талабаева произошел пожар. Хозяина на тот момент в жилище не было. Проверка показала, что это был поджог. Но на этом пожары в тот день не закончились.

Спустя час после случившегося у озера недалеко от садово-дачного товарищества «Сплавщик» сгорела «Лада Гранта», также принадлежащая 62-летнему мужчине. Возле сгоревшего авто обнаружилось и тело его владельца. Как пишет «Самарское обозрение», он покончил с собой, рядом лежала предсмертная записка. Что побудило мужчину поступить таким образом, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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