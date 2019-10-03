В Самаре открылась международная выставка продуктов халяль

СЕГОДНЯ 12:07 2019-10-03T14:41:58+03:00

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В Самаре на площади Куйбышева в четверг, 3 октября, открылась международная выставка в рамках экономического форума World Halal Day. На ней представлены больше 200 товаров и услуг халяль. Среди них есть и продукция самарских предприятий.

- Мне приятно приветствовать гостей на самой большой площади Европы – площади Куйбышева. Наш регион – это переплетение различных культур, религий. В Самарской области хорошо развита индустрия халяль, у нас много предприятий, которые соблюдают стандарты халяль. И сегодня они готовы поставлять свою продукцию на международный рынок. Уверен, на саммите будут налажены плодотворные взаимовыгодные контакты, - сказал на открытие выставки первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Выставка поделена на две тематические зоны: в зоне В2В участники смогут встретиться с потенциальными партнерами и инвесторами, а в зоне В2С – посетители смогут познакомиться с продукцией халяль.

Власти Самарской области ожидают, что выставку посетят больше 5 000 человек, в том числе главные игроки российского розничного рынка в сфере халяль, крупнейшие эксперты в области бизнеса и финансов, международные специалисты и т.д.

- Необходимо привлечь внимание к Самарскому региону. Считаю, что Самара может стать хабом – логистическим центром для поставщиков и производителей продукции халяль. Первый шаг для этого сегодня сделан, - считает основатель и председатель World Halal Day господин Джинна Мохамед.

Выставка будет работать до 5 октября.

Выставка поделена на две тематические зоны: в зоне В2В участники смогут встретиться с потенциальными партнерами и инвесторами, а в зоне В2С – посетители смогут познакомиться с продукцией халяль.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самарской области ожидают, что выставку посетят больше 5 000 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU