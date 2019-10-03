2019-10-03T12:07:49+03:00
Происшествия

В Самаре пристав ответит перед судом за взятку в полмиллиона рублей от должника

Сотрудник службы обещал прекратить исполнительное производство в отношении взяткодателя
Анастасия ФИЛАТОВА
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Желание незаконно обогатиться привело пристава к уголовному делуЖелание незаконно обогатиться привело пристава к уголовному делуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре в ближайшее время предстанет перед судом заместитель начальника отдела — заместитель старшего судебного пристава отдела судебных приставов Октябрьского района. Ему вменяют получение взятки в 500 тысяч рублей.

- По версии следствия, 4 июля этого года пристав получил от директора ООО 50 тысяч рублей и 450 тысяч рублей в виде муляжа за прекращение исполнительного производства по взысканию с него долга в более чем 1 млн рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили его на рассмотрение в суд Октябрьского района Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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