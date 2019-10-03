В Самаре пристав ответит перед судом за взятку в полмиллиона рублей от должника
В Самаре в ближайшее время предстанет перед судом заместитель начальника отдела — заместитель старшего судебного пристава отдела судебных приставов Октябрьского района. Ему вменяют получение взятки в 500 тысяч рублей.
- По версии следствия, 4 июля этого года пристав получил от директора ООО 50 тысяч рублей и 450 тысяч рублей в виде муляжа за прекращение исполнительного производства по взысканию с него долга в более чем 1 млн рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.
Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили его на рассмотрение в суд Октябрьского района Самары.
ИСТОЧНИК KP.RU