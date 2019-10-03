2019-10-03T12:12:05+03:00
Общество

Вместо дач – магазины и автосервисы: участки вдоль Алма-Атинской переоформят

Их судьбу должны решить на публичных слушаниях
Ольга НОВИКОВА
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После смены зонирования автосервисы обретут законный статусПосле смены зонирования автосервисы обретут законный статусФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Участки под многочисленными незаконными кафе и автосервисами на улице Алма-Атинской наконец-то могут обрести официальный законный статус. Администрация Самары вынесла на публичные слушания проект смены их зонирования. Перемены коснутся более чем двух десятков участков, которые формально считаются дачами, но по факту на них давным-давно построены и работают многочисленные рестораны и автосервисы. Зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) им хотят поменять на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения), которая как раз и предусматривает возможность размещения магазинов, предприятий общественного питания, административных зданий и автосервисов. Но для этого нужно, чтобы проект изменений получил одобрение горожан на публичных слушаниях.

- Срок проведения публичных слушаний с 3октября по 7декабря2019 года,- сообщает горадминистрация.

После смены зонирования собственники смогут официально оформить свои постройки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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