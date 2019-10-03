В Самарской области отправили за решетку двоих разбойников, которые пытали женщину ради 1,2 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:13 2019-10-03T13:13:55+03:00

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Суд Красноярского района вынес приговор двоим местным жителям, которые обвинялись в разбойном нападении на хозяйку одного из домов в селе Малая Царевщина.

Напомним, все произошло летом 2018 года. В один из дней 27-летний и 33-летний мужчины проникли на территорию участка женщины и спрятались в бане, где распивали алкоголь. Дождавшись прихода хозяйки дома, они надели медицинские маски и напали на женщину. Злоумышленники несколько раз ударили ее по голове и лицу, а потом начали душить шарфом, требуя 1,2 млн рублей. Не получив желаемого, один из разбойников два раза ударил женщину ножом в бедро. После этого пострадавшая отдала преступникам золотые украшения, а также документы и ключи от автомобиля Mitsubishi Outlander. Сумма причиненного ущерба составила 1,413 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области, суд признал обоих мужчин виновными и приговорил их к лишению свободы. Один из них проведет в колонии строгого режима 9 лет, а другой, которого еще признали виновным в трех кражах, угоне автомобиля и покушении на грабеж, - 11 лет. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU