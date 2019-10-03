2019-10-03T14:04:31+03:00
Умные вещи

МегаФон присвоит самым общительным самарским абонентам статус VIP

Достаточно начислить за услуги связи суммы от 1000 рублей в месяц
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В Самарской области стартовала программа для общительных абонентов - теперь любой клиент при начислении за услуги связи суммы от 1000 рублей в месяц в течение полугода станет VIP-клиентом, а при переходе на тарифный план «Включайся! Премиум» - сразу же. Программа включает в себя индивидуальное обслуживание и ряд привилегий.

Как стать VIP – клиентом:

- автоматически статус VIP-пользователя присваивается новым и действующим абонентам тарифного плана «Включайся! Премиум»;

- абоненты других тарифных планов могут стать привилегированными пользователями при ежемесячном начислении за услуги связи суммы в течение 6 месяцев от 1 000 до 5 000 для VIP и свыше 5 000 рублей в течение 6 месяцев для VIP-Exclusive;

- при желании VIP-статус на 12 месяцев можно приобрести за 3 000 рублей.

Преимущества статуса VIP-клиента:

- приоритетный дозвон в контактный центр и выделенная линия 0077;

- приоритетное обслуживание в салонах связи МегаФона;

- доставка sim-карты;

- более высокое качество мобильного интернета;

- персональные предложения в личном кабинете.

Помимо перечисленных привилегий статус VIP-Exclusive предусматривает:

- консультации персонального менеджера;

- выездное обслуживание;

- консьерж-сервис.

Статус абонентов пересматривается каждые шесть месяцев.

- Мы рады предложить нашим абонентам еще одну возможность. Самарские клиенты нашей сети могут получить привилегированный статус. При этом им не нужно совершать лишних затрат – они просто продолжат пользоваться качественной связью и выгодными тарифами на комфортной скорости, - комментирует Максим Токаренко, директор Самарского отделения компании «МегаФон».

ИСТОЧНИК KP.RU

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