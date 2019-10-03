В Сергиевском районе до 2025 года переселят из аварийного жилья около тысячи человек

СЕГОДНЯ 13:49 2019-10-03T13:49:18+03:00

На это потребуется более полумиллиарда рублей

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В Сергиевском районе до 2025 года переселят из аварийного жилья 901 человека. На эти цели направят более 583,4 млн рублей.

- В рамках реализации первого этапа новой программы переселения из ветхого и аварийного жилья Сергиевскому району выделено 162,5 млн рублей. На эти деньги из 12 аварийных домов планируется переселить 228 человек, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

На данный момент власти провели аукционы по приобретению 20 жилых помещений, пока заключены 19 муниципальных контрактов. Отметим, что программа расселения людей финансируется из трех источников: 86% - Фонд содействия реформированию ЖКХ, 9% - областной бюджет и 5% - местный бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU