2019-10-03T13:49:18+03:00
Общество

В Сергиевском районе до 2025 года переселят из аварийного жилья около тысячи человек

На это потребуется более полумиллиарда рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
Изменить размер текста:

В Сергиевском районе до 2025 года переселят из аварийного жилья 901 человека. На эти цели направят более 583,4 млн рублей.

- В рамках реализации первого этапа новой программы переселения из ветхого и аварийного жилья Сергиевскому району выделено 162,5 млн рублей. На эти деньги из 12 аварийных домов планируется переселить 228 человек, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

На данный момент власти провели аукционы по приобретению 20 жилых помещений, пока заключены 19 муниципальных контрактов. Отметим, что программа расселения людей финансируется из трех источников: 86% - Фонд содействия реформированию ЖКХ, 9% - областной бюджет и 5% - местный бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Будут служить 20 лет: на улицах Самары устанавливают новые светодиодные лампы
В Отрадном семья нелегалов с тремя детьми жила в недостроенном доме без удобств
В Самаре на автомойке скрывались 15 «одноруких бандитов»
В Самаре на остановках перестали работать электронные табло
В Самаре пристав не донес на коллегу-коррупционера и остался без работы
Привели в порядок за 2 месяца: в Самаре открыли новый корпус лицея информационных технологий
МегаФон присвоит самым общительным самарским абонентам статус VIP
В Самарской области селянина отправили в колонию-поселение за хранение ручных гранат
В Самарской области отправили за решетку двоих разбойников, которые пытали женщину ради 1,2 млн рублей
Необосновано завышен: в Самаре суд отменил приказ о тарифе на вывоз мусора
Вместо дач – магазины и автосервисы: участки вдоль Алма-Атинской переоформят
В Самаре пристав ответит перед судом за взятку в полмиллиона рублей от должника
В Самаре открылась международная выставка продуктов халяль