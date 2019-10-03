Привели в порядок за 2 месяца: в Самаре открыли новый корпус лицея информационных технологий

СЕГОДНЯ 14:10 2019-10-03T14:10:26+03:00

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В четверг, 3 октября, в Самаре открылся новый корпус лицея информационных технологий, который ремонтировали с лета этого года. Обновить классы удалось в течение двух месяцев.

- В новых помещениях лицея теперь смогут учиться более 150 учеников вторых и третьих классов. Глава Самары Елена Лапушкина подарила лицею сертификат на покупку интерактивной панели и поздравила учеников и преподавателей с открытием нового корпуса, - сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Как отмечают в администрации Самары, все учебные классы лицея оснащены новым мультимедийным оборудованием. Также для обучения детей там применяются специальные образовательные программы и учебно-методические комплексы.

ИСТОЧНИК KP.RU