В Самаре на автомойке скрывались 15 «одноруких бандитов»

СЕГОДНЯ 14:53 2019-10-03T14:53:10+03:00

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На днях полицейские совместно с бойцами «СОБР» наведались на автомойку, которая находится на улице Авроры, 22 в Самаре. Интерес правоохранителей вызвал второй этаж здания, где, как оказалось, работал незаконный игорный клуб.

- На втором этаже автомойки были найдены и изъяты 15 игровых автоматов и 30 тысяч рублей, которые были получены от незаконной деятельности, - сообщили в прокуратуре Железнодорожного района Самары.

Теперь игорный клуб больше в здании автомойки не работает. Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU