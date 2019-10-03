В Самаре на автомойке скрывались 15 «одноруких бандитов»
Правоохранители нашли игровые автоматы на втором этаже здания на улице Авроры
Фото: прокуратура Железнодорожного района
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На днях полицейские совместно с бойцами «СОБР» наведались на автомойку, которая находится на улице Авроры, 22 в Самаре. Интерес правоохранителей вызвал второй этаж здания, где, как оказалось, работал незаконный игорный клуб.
- На втором этаже автомойки были найдены и изъяты 15 игровых автоматов и 30 тысяч рублей, которые были получены от незаконной деятельности, - сообщили в прокуратуре Железнодорожного района Самары.
Теперь игорный клуб больше в здании автомойки не работает. Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU