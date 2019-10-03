2019-10-03T15:35:45+03:00
Общество

Будут служить 20 лет: на улицах Самары устанавливают новые светодиодные лампы

Освещение уже заменили в поселке Красный пахарь и в микрорайоне Крутые Ключи
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В Самаре решили модернизировать систему городского освещения. В рамках проекта «Умный город» на улицах областной столицы появятся светодиодные лампы. Новое освещение уже обустроили в поселке Красный пахарь и в микрорайоне Крутые Ключи. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

- В поселке Красный пахарь раньше вообще не было освещения, поэтому нам нужно было смонтировать самонесущий изолированный провод, установить пункт управления сетями и опоры. Мы смонтировали здесь 72 светодиодных светильника. Всего же в этом году было установлено 413 таких светоточек, - рассказал главный инженер МП «Самарагорсвет» Владислав Бобунов.

Производитель светодиодных ламп обещает, что они смогут прослужить около 20 лет. Кроме того, их плюсом является энергоэффективность. Эти лампы потребляют всего 50 Вт. По словам Владислава Бобунова, светодиодные лампы в городе будут устанавливать по мере выхода из строя прежних сетей и при установке нового уличного освещения.

Добавим, что помимо новых ламп в Самаре появилась и автоматическая система управления. Благодаря ей оператор может в режиме реального времени контролировать работу сетей, видеть неисправность оборудования и обрыв линий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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