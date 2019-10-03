В Тольятти пенсионер на «Калине» сбил шедшую по «зебре» женщину
В среду, 2 октября, на улице Автостроителей в Тольятти произошло ДТП с участием пешехода. Там пенсионер наехал на 42-летнюю женщину.
- 70-летний водитель автомобиля «Лада Калина», двигаясь со стороны улицы Дзержинского в направлении улицы Свердлова, не пропустил пешехода, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил его, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В результате случившегося женщина получила различные травмы, с которыми ее госпитализировали в больницу. По данным инспекторов ГИБДД, на момент ДТП пенсионер был трезв. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU