В Самаре после вмешательства прокуратуры убрали нелегальную свалку в Деповском овраге
Местные власти вывезли мусор и утилизировали его
Кто захламлял бытовыми отходами Деповский овраг, пока не известно
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В Самаре прокуратура нашла нелегальную свалку. Кто-то сбрасывал бытовые отходы в Деповском овраге.
- Свалка была обнаружена летом 2019 года. Поскольку меры к ее ликвидации приняты не были, то нами был направлен иск в суд с требованием обязать уполномоченные органы местного самоуправления вывезти и утилизировать бытовые отходы, - сообщили в прокуратуре Железнодорожного района.
До рассмотрения обращения в суде дело так и не дошло. Администрация района добровольно убрала свалку. Мусора в Деповском овраге теперь больше нет.
ИСТОЧНИК KP.RU