В Самаре после вмешательства прокуратуры убрали нелегальную свалку в Деповском овраге

СЕГОДНЯ 16:08 2019-10-03T16:08:49+03:00

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В Самаре прокуратура нашла нелегальную свалку. Кто-то сбрасывал бытовые отходы в Деповском овраге.

- Свалка была обнаружена летом 2019 года. Поскольку меры к ее ликвидации приняты не были, то нами был направлен иск в суд с требованием обязать уполномоченные органы местного самоуправления вывезти и утилизировать бытовые отходы, - сообщили в прокуратуре Железнодорожного района.

До рассмотрения обращения в суде дело так и не дошло. Администрация района добровольно убрала свалку. Мусора в Деповском овраге теперь больше нет.

ИСТОЧНИК KP.RU