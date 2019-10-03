2019-10-03T16:08:49+03:00
Общество

В Самаре после вмешательства прокуратуры убрали нелегальную свалку в Деповском овраге

Местные власти вывезли мусор и утилизировали его
Анастасия ФИЛАТОВА
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Кто захламлял бытовыми отходами Деповский овраг, пока не известноКто захламлял бытовыми отходами Деповский овраг, пока не известно
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В Самаре прокуратура нашла нелегальную свалку. Кто-то сбрасывал бытовые отходы в Деповском овраге.

- Свалка была обнаружена летом 2019 года. Поскольку меры к ее ликвидации приняты не были, то нами был направлен иск в суд с требованием обязать уполномоченные органы местного самоуправления вывезти и утилизировать бытовые отходы, - сообщили в прокуратуре Железнодорожного района.

До рассмотрения обращения в суде дело так и не дошло. Администрация района добровольно убрала свалку. Мусора в Деповском овраге теперь больше нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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