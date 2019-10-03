2019-10-03T16:22:40+03:00
Общество

В Самаре из-за соревнований по рыжероллерам два дня будут перекрывать дороги

Проезд ограничат в районе стадиона «Самара Арена»
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
4 и 5 октября самарским автомобилистам придется искать пути объезда4 и 5 октября самарским автомобилистам придется искать пути объездаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самаре на этой неделе пройдет чемпионат и первенство Самарской области по лыжероллерам. Из-за этого в городе два дня будут перекрывать движение транспорта.

- С 9:00 до 16:00 4 и 5 октября будет перекрыт проезд по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до Проезда № 2, по Проезду № 2 от улицы 2-ая Стадионная до улицы Арена 2018 и по улице Дальней от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 м, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Также на этих участках улиц с 00:00 до 16:00 4 и 5 октября будут запрещены остановка и стоянка транспорта. Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее искать пути объезда.

Временная схема перекрытия движения

Временная схема перекрытия движения

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
550 участников из 16 стран: в Самаре стартовал экономический форум «Всемирный день халяль»
В Самаре осталось подключить к теплу около 5% домов
В Самаре после вмешательства прокуратуры убрали нелегальную свалку в Деповском овраге
В Тольятти пенсионер на «Калине» сбил шедшую по «зебре» женщину
Будут служить 20 лет: на улицах Самары устанавливают новые светодиодные лампы
В Отрадном семья нелегалов с тремя детьми жила в недостроенном доме без удобств
В Самаре на автомойке скрывались 15 «одноруких бандитов»
В Самаре на остановках перестали работать электронные табло
В Самаре пристав не донес на коллегу-коррупционера и остался без работы
Привели в порядок за 2 месяца: в Самаре открыли новый корпус лицея информационных технологий
В Сергиевском районе до 2025 года переселят из аварийного жилья около тысячи человек
МегаФон присвоит самым общительным самарским абонентам статус VIP
В Самарской области селянина отправили в колонию-поселение за хранение ручных гранат
В Самарской области отправили за решетку двоих разбойников, которые пытали женщину ради 1,2 млн рублей
Необосновано завышен: в Самаре суд отменил приказ о тарифе на вывоз мусора
Вместо дач – магазины и автосервисы: участки вдоль Алма-Атинской переоформят
В Самаре пристав ответит перед судом за взятку в полмиллиона рублей от должника
В Самаре открылась международная выставка продуктов халяль