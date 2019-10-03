В Самаре из-за соревнований по рыжероллерам два дня будут перекрывать дороги
В Самаре на этой неделе пройдет чемпионат и первенство Самарской области по лыжероллерам. Из-за этого в городе два дня будут перекрывать движение транспорта.
- С 9:00 до 16:00 4 и 5 октября будет перекрыт проезд по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до Проезда № 2, по Проезду № 2 от улицы 2-ая Стадионная до улицы Арена 2018 и по улице Дальней от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 м, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.
Также на этих участках улиц с 00:00 до 16:00 4 и 5 октября будут запрещены остановка и стоянка транспорта. Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее искать пути объезда.
Временная схема перекрытия движения
ИСТОЧНИК KP.RU