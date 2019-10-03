В Самаре осталось подключить к теплу около 5% домов
В Самаре завершается процесс подключения жилого фонда к отоплению. На данный момент батареи нагрелись уже в 9768 многоквартирных домах, что составляет 95,2% от общей доли.
- По данным департамента городского хозяйства и экологии, наиболее активные темпы включения отопления наблюдаются в Красноглинском, Куйбышевском и Советском районах — 99,7%, 99,1% и 96,2% соответственно, - сообщили в пресс-службе городской администрации.
Как отмечают в мэрии, уже скоро в городе запустят горячую линию по вопросам отопления. Номера телефонов в ближайшее время появятся на официальном сайте администрации Самары.
ИСТОЧНИК KP.RU