В Самаре осталось подключить к теплу около 5% домов

СЕГОДНЯ 16:37 2019-10-03T16:37:55+03:00

Тепло уже дали жителям более 9,7 тысяч домов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Жителям, чьи батареи все еще не нагрелись, осталось подождать совсем немного

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В Самаре завершается процесс подключения жилого фонда к отоплению. На данный момент батареи нагрелись уже в 9768 многоквартирных домах, что составляет 95,2% от общей доли.

- По данным департамента городского хозяйства и экологии, наиболее активные темпы включения отопления наблюдаются в Красноглинском, Куйбышевском и Советском районах — 99,7%, 99,1% и 96,2% соответственно, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как отмечают в мэрии, уже скоро в городе запустят горячую линию по вопросам отопления. Номера телефонов в ближайшее время появятся на официальном сайте администрации Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU