550 участников из 16 стран: в Самаре стартовал экономический форум «Всемирный день халяль»

СЕГОДНЯ 16:57 2019-10-03T16:57:06+03:00

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В четверг, 3 октября, в Самаре стартовал международный экономический форум «Всемирный день халяль», участниками которого станут 550 представителей 16 стран мира. Регион стал первым субъектом России, который принял это крупное мероприятие. В открытии деловой части форума — Волжского инвестиционного саммита — приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, основатель и председатель World Halal Day Мохамед Джинна, президент Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев, а также различные инвесторы и эксперты.

- Мы очень горды тем, что столь значимое событие проходит на Самарской земле. Я уверен, что форум своей насыщенной программой удовлетворит потребности каждого участника. Представители организаций из разных стран мира смогут представить здесь свои проекты, бизнес и найти партнеров. Мы, в свою очередь, рады представить свои инвестпроекты, - отметил глава региона.

В рамках саммита в Самаре сегодня прошла панельная дискуссия «Глобальная экономика на траектории роста: вызовы и решения». На ней бизнесмены обсудили вопросы развития мировой экономики. Так, было предложено организовать работу бизнес-сообщества с исламским банкингом и создать единую модель сертификации продукции по стандартам халяль. Напомним, что форум продлиться до 5 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU