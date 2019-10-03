Жителей Самары приглашают на October Beer Festival

СЕГОДНЯ 17:30 2019-10-03T17:30:49+03:00

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Участники увлекательного квеста примерят на себя роль коллекционеров пивных артефактов

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Жителей Самары и Самарской области приглашают на увлекательный квест по пивоваренному заводу. Участники путешествия, полного загадок, примерят на себя роль коллекционеров пивных артефактов, угадают содержимое чемодана старого пивовара, сфотографируются с очаровательными фройляйн и выучат немецко-пивной язык.

- October beer festival на «Балтике» — это возможность увидеть масштабное производство и все этапы создания напитка и множество веселых активностей, которые знакомят с фестивальными пивными традициями и культурой потребления пива, - сообщают организаторы.

Записаться на Oсtober Beer Festival на «Балтике-Самара» можно на сайте или по телефону горячей линии 8-800-333-33-03 (звонок по России бесплатный).

Внимание! Экскурсия на завод возможна только для совершеннолетних лиц. Подтверждение возраста обязательно любым соответствующим документом.

ИСТОЧНИК KP.RU