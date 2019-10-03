В лесу в Тольятти нашли коробки с вакциной от гриппа

СЕГОДНЯ 18:58 2019-10-03T18:59:13+03:00

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В лесу Комсомольского района Тольятти местные жители наткнулись на коробки с лекарствами. Выброшенной оказалась просроченная вакцина от гриппа. Сообщение об этом появилось в паблике «Тольятти» Вконтакте. Горожан пугает, что лекарства лежат в 10 минутах ходьбы от жилых домов.

- В лесу Комсомольского района, в сторону Портпоселка, лежит просроченная вакцина и шприцы в коробках. Подскажите, куда можно обратиться, чтобы забрали, утилизировали? Так как все это в 10 минутах ходьбы от жилых домов. Мало ли, дети могут наткнуться на них, - волнуется тольяттинка Ольга Т.

В комментариях горожане советуют местной жительнице обратиться в прокуратуру, чтобы в надзорном ведомстве разобрались в ситуации.

Выброшенной оказалась просроченная вакцина от гриппа. Фото: vk.com/avtomobilnaj_stolica

ИСТОЧНИК KP.RU