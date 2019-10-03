2019-10-03T20:17:51+03:00
Экономика

В Самаре на международном саммите обсудили возможности для инвесторов в регионе

Дискуссия прошла в рамках Волжского инвестиционного саммита и Всемирного дня халяль
Роман АБРАМСКИЙ
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На одной из площадок саммита затронули тему возможностей, которые предоставляет 63 регион инвесторам: льготы, субсидии и т.д.На одной из площадок саммита затронули тему возможностей, которые предоставляет 63 регион инвесторам: льготы, субсидии и т.д.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре бизнесмены и представители власти обсудили развитие индустрии халяль в регионе. Сделали это во время панельной дискуссии «Глобальная экономика халяль» во время Волжского инвестиционного саммита и Всемирного дня халяль. Об этом сообщает правительство Самарской области.

- Было отмечено, что в нашем регионе помимо сельского хозяйства перспективной инвестиционной нишей является медицина. Развитию медицинских технологий в Самарской области способствует большое число лечебно-профилактических учреждений, сконцентрированных в регионе. Эта база в сочетании с уникальными природными возможностями региона становится точкой притяжения в развитии медицинского туризма, - говорится в сообщении.

На одной из площадок саммита затронули тему возможностей, которые предоставляет 63 регион инвесторам: льготы, субсидии и т.д.

- За последние 10 лет объем инвестиций в регион превысил 2 триллиона рублей. Реализовано более 130 инвестиционных проектов. Самарская область вошла в тройку лидеров среди регионов России по динамике улучшения инвестиционного климата по итогам 2018 года, - отметили в регправительстве.

Участие в дискуссии принял и председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Он рассказал, почему форум халяль проходит именно в Самаре.

- Я очень рад, что первый в России Всемирный день халяль проходит в нашем регионе. Самый частый вопрос, который задают, в том числе здесь, на форуме, – это «Почему все-таки Самара?». Отвечу, что халяль – это не только география, не только религия, халяль – это в первую очередь высококачественные продукты, условия производства, которые соответствуют определенным очень жестким стандартам. Несмотря на то, что в нашем регионе только 8% населения – мусульмане, круг потребителей продукции халяль гораздо шире. И те мероприятия, которые здесь проходят, проходят с участием экспертов, представителей торговых сетей. Фактически наши производители как раз благодаря этому лучше понимают стандарты халяль, те требования, которые сегодня существуют на международных рынках, необходимые для того, чтобы продукция была востребованной, - отметил Кудряшов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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