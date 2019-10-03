«Лада» обыграла «Челмет» и вернула себе первое место в ВХЛ
Заключительный матч домашней серии тольяттинцев завершился со счетом 4:2
«Автозаводцы» лидируют как в конференции, так и в лиге. Фото: ХК «Лада».
Изменить размер текста:
Хоккейная «Лада» завершила домашнюю серию победой. В четверг, 3 октября, «автозаводцы» обыграли на «Лада-Арене» «Челмет» 4:2. Эта победа позволила «Ладе» вернуться на первое место как в Конференции 1, так и в сводной турнирной таблице лиги.
Дублем в матче отметился Александр Тимирев. Таким образом форвард «Лады» оформил 12 и 13 шайбы в сезоне. Еще по голу в составе тольяттинцев оформили Артурс Озолиньш и капитан команды Константин Майоров.
Следующий матч «Лада» проведет 9 октября в Тюмени против местного «Рубина».
ИСТОЧНИК KP.RU