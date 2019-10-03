«Лада» обыграла «Челмет» и вернула себе первое место в ВХЛ

СЕГОДНЯ 20:57 2019-10-03T20:57:14+03:00

«Автозаводцы» лидируют как в конференции, так и в лиге. Фото: ХК «Лада».

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Хоккейная «Лада» завершила домашнюю серию победой. В четверг, 3 октября, «автозаводцы» обыграли на «Лада-Арене» «Челмет» 4:2. Эта победа позволила «Ладе» вернуться на первое место как в Конференции 1, так и в сводной турнирной таблице лиги.

Дублем в матче отметился Александр Тимирев. Таким образом форвард «Лады» оформил 12 и 13 шайбы в сезоне. Еще по голу в составе тольяттинцев оформили Артурс Озолиньш и капитан команды Константин Майоров.

Следующий матч «Лада» проведет 9 октября в Тюмени против местного «Рубина».

ИСТОЧНИК KP.RU