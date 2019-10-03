2019-10-03T21:23:35+03:00
Спорт

Экс-тренер «Крыльев Советов» Веркаутерен возглавил «Андерлехт»

Контракт со специалистом рассчитал на 2,5 года
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В «Крыльях» Веркаутерен трудился с 2014 по 2016 год. Фото: ФК «Андерлехт».В «Крыльях» Веркаутерен трудился с 2014 по 2016 год. Фото: ФК «Андерлехт».
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Бывший тренер самарских «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен возглавил самый титулованный клуб Бельгии «Андерлехт». Контракт со специалистом рассчитан на 2,5 года, сообщает официальный сайт клуба.

На посту главного тренера Веркаутерен сменил Саймона Дэвиса. До этого бельгиец работал в клубе «Ауд-Хеверле Лёвен» в должности спортивного советника.

Напомним, в «Крыльях» Веркаутерен трудился с 2014 по 2016 год. «Андерлехт» бельгиец уже возглавлял – он был и.о. главного тренера клуба в сезоне 1998-1999, а главным тренером - с 2005 по 2007 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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