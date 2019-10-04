2019-10-04T08:33:17+03:00
Спорт

«Это была бездарная игра»: самарский ЦСК ВВС проиграл «Южному Уралу» в матче ВХЛ

По словам главного тренера самарцев, гости из Орска заслужено получили победу
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ХК ЦСК ВВСФото: ХК ЦСК ВВС
Изменить размер текста:

В четверг, 3 октября, в Самаре прошел очередной матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути. Встречались местный ХК ЦСК ВВС и «Южный Урал» из Орска. К сожалению, «летчикам» не удалось обыграть гостей. Они уступили противнику со счетом 3:4.

Счет в матче открыли самарцы. На восьмой минуте ворота «Южного Урала» распечатал Андрей Рукин. Однако буквально через 4 минуты гости сравняли счет, а немного позднее вырвались вперед. На 20 минуте «летчикам» удалось восстановить равновесие. Второй гол ЦСК ВВС принес Евгений Грошев. Во втором периоде команды обменялись по одной шайбе. У самарцев отличился Дмитрий Каштанов. Судьба матча решилась в третьем периоде. На 50 минуте встречи игрок «Южного Урала» Денис Контратьев забросил в ворота хозяев шайбу и принес своей команде победу.

- Это наша самая плохая игра из всех игр, которые у нас были в этом сезоне - бездарная, мы ничего сделать не смогли. Соперник играл лучше нас, он играл в хоккей, а мы просто мучились, - прокомментировал матч главный тренер ЦСК ВВС Александр Соколов.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, следующий матч команда проведет в субботу, 5 октября, также в Самаре. Ей предстоит сразиться с «Челметом» из Челябинска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области разыскивают светловолосого мошенника в темной одежде, который обманул 82-летнюю женщину
В Самаре бывшего гендиректора страховой компании заподозрили в продаже 600-миллионного долга за 1 рубль
Убийца тольяттинского бизнесмена Ильи Тягуна может скрываться на юге
В Самаре в парке Гагарина собираются собрать более тонны желудей
В Новокуйбышевске объявили конкурс по выбору нового мэра
Самарцы попросили признать квартал на Волжском проспекте историческим поселением
В Самаре на улице Победы установят почти 60 новых светодиодных светофоров
Наставник «КС» Миодраг Божович – о матче с «Сочи»: Соперник непростой, можно сказать, играем с «Зенитом-2»
Пожар в Новокуйбышевске: в многоэтажке на Бочарикова полыхала квартира
Жительницу Самары наказали рублем за неприличные смс арбитражному управляющему
В Самаре стартовал ремонт участка улицы Победы от Кирова до Воронежской
Александр Кержаков вызвал вратаря «Крыльев» в сборную России U18
В Самарской области молодой селянин стащил из бани пенсионерки 20 тысяч рублей
В Самарской области водитель KIA опрокинулся в кювет и погиб
Баскетбольная «Самара» выиграла Кубок памяти Генриха Приматова
Гандболистки «Лады» уступили ЦСКА в матче чемпионата России
Самарских свиней лишили прогулок из-за угрозы распространения АЧС
Под Самарой начинающий водитель влетел на «встречке» в «Гранту»: один человек погиб, шестеро получили травмы
Экс-тренер «Крыльев Советов» Веркаутерен возглавил «Андерлехт»
«Лада» обыграла «Челмет» и вернула себе первое место в ВХЛ
В Самаре на международном саммите обсудили возможности для инвесторов в регионе
Все равно надо платить: регоператор прокомментировал отмену судом тарифа на вывоз мусора в Самаре
В лесу в Тольятти нашли коробки с вакциной от гриппа