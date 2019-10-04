«Это была бездарная игра»: самарский ЦСК ВВС проиграл «Южному Уралу» в матче ВХЛ

СЕГОДНЯ 08:33 2019-10-04T08:33:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 3 октября, в Самаре прошел очередной матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути. Встречались местный ХК ЦСК ВВС и «Южный Урал» из Орска. К сожалению, «летчикам» не удалось обыграть гостей. Они уступили противнику со счетом 3:4.

Счет в матче открыли самарцы. На восьмой минуте ворота «Южного Урала» распечатал Андрей Рукин. Однако буквально через 4 минуты гости сравняли счет, а немного позднее вырвались вперед. На 20 минуте «летчикам» удалось восстановить равновесие. Второй гол ЦСК ВВС принес Евгений Грошев. Во втором периоде команды обменялись по одной шайбе. У самарцев отличился Дмитрий Каштанов. Судьба матча решилась в третьем периоде. На 50 минуте встречи игрок «Южного Урала» Денис Контратьев забросил в ворота хозяев шайбу и принес своей команде победу.

- Это наша самая плохая игра из всех игр, которые у нас были в этом сезоне - бездарная, мы ничего сделать не смогли. Соперник играл лучше нас, он играл в хоккей, а мы просто мучились, - прокомментировал матч главный тренер ЦСК ВВС Александр Соколов.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, следующий матч команда проведет в субботу, 5 октября, также в Самаре. Ей предстоит сразиться с «Челметом» из Челябинска.

ИСТОЧНИК KP.RU