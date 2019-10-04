Самарских свиней лишили прогулок из-за угрозы распространения АЧС

СЕГОДНЯ 08:55 2019-10-04T08:55:04+03:00

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В Самарской области свиньи остались без выгула. Это связано с угрозой распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС), который захватил уже несколько регионов: Приморье, Амурскую, Волгоградскую, Курскую, Саратовскую и Ульяновскую области.

- В Ульяновской области АЧС была зафиксирована в Барышском и Кузоватовском районах. Последний граничит с Самарской областью. Поскольку источником распространения вируса являются дикие кабаны, а их не останавливают ни границы, ни специальные посты, то есть риск проникновения заболевания и в наш регион, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

В связи с этим в регионе ввели режим безвыгульного содержания свиней. Особое внимание уделяется Шигонскому и Сызранскому районам, которые граничат с Ульяновской областями. Чтобы не допустить распространения вируса, инспекторы Россельхознадзора вместе с сотрудниками департамента ветеринарии и ГИБДД проверяют транспорт, который ввозит мясную продукцию и живых свиней в регион, и отправляют образцы на лабораторные исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU