2019-10-04T09:01:22+03:00
Спорт

Гандболистки «Лады» уступили ЦСКА в матче чемпионата России

Встреча новичка Суперлиги и серебряного призера закончилась со счетом 25:23
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ГК "Лада".Фото: ГК "Лада".
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Серебряный призер чемпионата России по гандболу среди женщин тольяттинская «Лада» уступила в Москве новичку Суперлиги ЦСКА. Встреча в рамках ЧР проходила в столице и завершилась со счетом 25:23 в пользу хозяек.

- Сегодня вышла равная игра. Просто мы в концовке не забили то, что были должны, и в результате глупых потерь получали голевые атаки в ответ. Характер вроде проявили, но мешал мандраж. Дело даже не в симпатиях судейства, хотя минимум четыре эпизода, когда с нами поступили несправедливо, я насчитал, и несколько уважаемых специалистов были согласны после матча со мной. Могли добыть вничью, - приводит слова наставника «Лады» Алексея Алексеева пресс-служба клуба.

При этом главный тренер тольяттинок отметил – претензий к своим игрокам у него нет.

После пяти сыгранных матчей «Лада» занимает вторую сточку в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Ростов-Дона» тольяттинки отстают на 6 очков. Однако у подопечных Алексеева на два матча меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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