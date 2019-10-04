Баскетбольная «Самара» выиграла Кубок памяти Генриха Приматова

СЕГОДНЯ 09:11 2019-10-04T09:13:48+03:00

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В Самаре завершился предсезонный Кубок памяти заслуженного тренера СССР Генриха Приматова. Участие в турнире приняли команды Суперлиги-1: БК «Самара», «Купол-Родники» из Ижевска и «Уралмаш» из Екатеринбурга.

Победителями Кубка памяти стали самарцы. Они обыграли и «Купол-Родники» (98:79) и «Уралмаш» (81:65). Как сообщает пресс-служба самарского клуба, по итогам турнира индивидуальную награду получил Евгений Войтюк. Его признали лучшим игроком соревнований. MVP турнира признан капитан «Самары» Антон Глазунов.

- Турниры, проходящие в межсезонье, очень полезны. Они помогают узнать будущего соперника. К старту сезона нам нужно добавить и в «физике», и в защите, и в нападении — есть, над чем работать, и есть время. Надеюсь, к матчу с МБА мы наберем необходимую форму, - поделился Антон Глазунов.

Отметим, что первый матч в рамках нового сезона Суперлиги-1 пройдет уже 11 октября. В этот день «Самара» сыграет против МБА в «МТЛ Арене».

ИСТОЧНИК KP.RU