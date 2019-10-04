2019-10-04T09:50:08+03:00
Происшествия

В Самарской области молодой селянин стащил из бани пенсионерки 20 тысяч рублей

Также парень приложил руку к похищению алкоголя и телевизоров из дома жителя Отрадного
Анастасия ФИЛАТОВА
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Молодому человеку грозит серьезный срок за две кражиМолодому человеку грозит серьезный срок за две кражиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Похвистневском районе полицейские задержали подозреваемого в двух кражах. В первом случае преступник стащил из бани 78-летней жительницы села Большой Толкай 20 тысяч рублей, а спустя неделю он оставил 48-летнего жителя Отрадного без двух телевизоров, пяти бутылок алкоголя и продуктов питания на общую сумму более 35 тысяч рублей.

- По подозрению в совершении краж был задержан ранее судимый за имущественное преступление 21-летний житель села Большой Толкай. Молодой человек признался в похищении денег у пенсионерки и рассказал, что потратил их на собственные нужды, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Что касается телевизоров, которые парень похитил у жителя Отрадного из его дома в селе Большой Толкай, то их полицейские нашли в одном из ломбардов в Похвистнево. В этой краже молодой человек тоже сознался. В отношении селянина возбудили уголовные дела по статье «Кража». Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас парень находится под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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