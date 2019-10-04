Александр Кержаков вызвал вратаря «Крыльев» в сборную России U18

СЕГОДНЯ 09:47 2019-10-04T10:10:02+03:00

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Вратарь молодежного состава «Крыльев Советов» Никита Пищулин получил вызов в сборную России 2001 года рождения U18. Главным тренером национальной команды является Александр Кержаков.

- В составе сборной игрок самарской команды проведет учебно-тренировочный сбор в Эстонии с 7 по 15 октября. В рамках сбора у россиян запланировано два контрольных поединка с Эстонией. Игры состоятся 12 и 14 октября, - рассказали в пресс-службе «Крыльев Советов».

После 11 туров молодежка «КС» идет на 7-ом месте в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует в первенстве «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU