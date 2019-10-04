2019-10-04T10:20:39+03:00
Общество

Жительницу Самары наказали рублем за неприличные смс арбитражному управляющему

Женщине не понравилось, как мужчина ведет дело о банкротстве ее сына
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарчанке придется заплатить тысячу рублей за несдержанность в смс-перепискеСамарчанке придется заплатить тысячу рублей за несдержанность в смс-перепискеФото: Архив "КП"
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В Самаре женщину наказали рублем за смс-сообщения. Суд назначил ей штраф за оскорбление в переписке арбитражного управляющего.

- Проверка показала, что женщина направила арбитражному управляющему смс-сообщения, содержащие лингвистические признаки унижения, выраженного в неприличной форме. Сделала она это из-за несогласия с действиями управляющего в рамках дела о банкротстве ее сына, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

В отношении самарчанки был составлен протокол по статье «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». Теперь ей придется заплатить штраф в 1000 тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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